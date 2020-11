Marvel's Avengers: Kate Bishop si unirà al roster a dicembre

Dopo un primo rinvio, Square Enix e Crystal Dynamics hanno finalmente fissato la data di lancio dei nuovi contenuti gratuiti di Marvel’s Avengers, quindi dell’arrivo di Kate Bishop e della sua missione.

Il nuovo capitolo dell’Iniziativa Avengers, intitolato “AIM allo scoperto”, introdurrà un nuovo nemico, il super adattoide, che metterà alla prova i giocatori con abilità e armamenti in grado di imitare gli attacchi dei Vendicatori. In “AIM allo scoperto”, Kate Bishop tornerà dopo che le sue indagini sulla scomparsa di Nick Fury in seguito all’A-Day hanno portato alla sparizione anche del suo mentore: Clint Barton (alias Hawkeye). Man mano che dipanerà il mistero che si cela dietro l’improvvisa comparsa delle fratture tachioniche che deformano il tempo, Kate scoprirà un nuovo e tremendo piano dell’AIM, che la porterà a collaborare nuovamente con gli Avengers.

Questa nuova operazione ha luogo dopo la fine della campagna e rappresenta la prima metà dell’arco narrativo di Hawkeye. Clint Barton, infatti, entrerà in scena all’inizio 2021.