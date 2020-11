CrossfireX è stato rinviato al prossimo anno

Avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine dell’anno, invece CrossfireX è stato appena rinviato al 2021.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Smilegate che, tramite un brevissimo comunicato pubblicato sul sito ufficiale del gioco, ha fatto sapere di aver spostato il lancio di questo sparatutto multiplayer free-to-play al prossimo anno. La motivazione è purtroppo sempre quella: le difficoltà causate dalla pandemia hanno reso impossibile la conclusione dei lavori entro la fine del 2020, come inizialmente previsto.

CrossfireX sarà dunque disponibile nel 2021 per Xbox One e Xbox Series X. Vi ricordiamo, inoltre, che Remedy Entertainment è al lavoro su una campagna single player per questo FPS online.

