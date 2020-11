Total War: Warhammer II, svelato il DLC The Twisted & The Twilight

Anticipato con un breve teaser trailer, il nuovo DLC di Total War: Warhammer II è stato svelato ufficialmente: si intitolà The Twisted & The Twilight e sarà disponibile dal 3 dicembre.

Questo contenuto scaricabile introduce due Lord leggendari per gli Skaven e gli Elfi Silvani. Le Sorelle del Crepuscolo e Throt l’Immondo sono ciascuno a capo della propria fazione, con nuovi personaggi, unità, nuove dinamiche di gioco e obiettivi di narrazione. The Twisted & The Twilight può essere già pre-acquistato su Steam al prezzo di € 8,99.