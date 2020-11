El Hijo: A Wild West Tale uscirà a dicembre per PC e Stadia

Il publisher HandyGames ha confezionato un nuovo trailer di El Hijo: A Wild West Tale che ne ufficializza la data di uscita.

Sviluppato da Honig Studios, questo particolare videogioco stealth con ambientazione spaghetti-western narra le vicende di un bimbo di 6 anni in cerca della madre. Il giovanissimo protagonista deve quindi cercare di scappare dal monastero a cui la madre lo ha affidato in tenerissima età e scoprire così che fine abbia fatto la donna che lo ha messo al mondo.

El Hijo: A Wild West Tale sarà disponibile su dal 3 dicembre non solo su PC tramite Steam e GOG, ma anche su Google Stadia.