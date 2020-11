Annapurna Interactive rinvia Last Stop, The Artful Escape e 12 Minutes

Intervenendo su Twitter con una serie di cinguettii, Annapurna Interactive ha annunciato il rinvio di ben tre videogiochi: si tratta di Last Stop, The Artful Escape e 12 Minutes. Tutti e tre i titoli avrebbero dovuto vedere la luce entro la fine dell’anno, invece ora verranno pubblicati nel corso del 2021.

Il publisher indie spiega che i lavori su questi tre videogiochi sono ormai alle battute finali: il grosso dello sviluppo è stato portato a termine, quindi gli studi sono impegnati nell’apportare gli ultimi ritocchi. Possiamo quindi immaginare che non bisognerà attendere a lungo prima di mettere le mani su questi titoli, ma in ogni caso sarà necessario aspettare l’arrivo del nuovo anno.

