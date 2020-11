Creeper World 4 e la sua marea di alieni blu arriveranno a inizio dicembre

Se i vostri sogni notturni sono frequentemente invasi da invasori alieni che hanno l’aspetto di un’inarrestabile marea blu, forse vi farebbe bene trovare un processo di catarsi e purificazione. Per vostra fortuna Knuckle Cracker ha rivelato la data di lancio di Creeper World 4, quarto capitolo della saga di strategico misto a tower defense che ci vede affrontare un’inesorabile invasione aliena.

Nata come gioco flash, la serie Creeper World si è poi spostata su Steam, dove è possibile trovare i primi tre capitoli. Come nei suoi predecessori, anche in Creeper World 4 ci troveremo a costruire ed espandere la nostra base, assicurandoci che abbia un afflusso di energia sufficiente ad alimentare le immancabile difese contro la minaccia blu. Questo ultimo capitolo adotta un nuovo stile grafico rispetto ai suoi predecessori, con modelli in 3D e una storia più estesa. Se siete curiosi di provarlo, su Steam è disponibile una demo.