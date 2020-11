Sony potrebbe avere in mente un'offerta simile all'Xbox Game Pass

Non è certo un segreto che una delle armi più forti dell’arsenale Microsoft, in questa generazione di console appena iniziata, sia l’Xbox Game Pass; basti pensare alla recente integrazione dell’offerta EA Play, ma anche a quanto spesso il servizio viene nominato su Xbox Wire. Non è quindi sorprendente che anche altre compagnie stiano considerando la loro versione di offerte simili, e in particolare la diretta concorrenza. A dare credito alla cosa è stata la risposta fornita da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, a una domanda sull’argomento posta dalla rivista russa TASS.

“In realtà, abbiamo delle novità in arrivo, ma non oggi. Abbiamo il PlayStation Now, che è un servizio di sottoscrizione, e che è disponibile in un certo numero di mercati.”

Sembra quindi che i prossimi giorni potrebbero riservare qualche piacevole sorpresa per chi possiede una console Sony. Staremo a vedere se si tratterà di una semplice espansione dell’offerta PlayStation Now o di qualcosa di completamente nuovo.