Granblue Fantasy: Versus, più di 450.000 copie vendute

Sembra che le cose stiano andando bene per il picchiaduro in 2D di Cygames. Lo studio ha infatti annunciato di aver spedito e venduto digitalmente più di 450.000 copie di Granblue Fantasy: Versus, in poco meno di un anno; il gioco ha infatti avuto il suo lancio a febbraio in Giappone su PS4, per poi arrivare nelle settimane seguenti anche nelle altre regioni e infine anche su PC il 13 marzo. Non fatevi ingannare dal numero apparentemente ristretto: per un titolo di nicchia che lo può essere un picchiaduro 2D in stile anime, quasi mezzo milione di copie è una cifra non indifferente. Un buon testamento dell’ottimo lavoro svolto da Cygames, che ha continuato ad aggiungere contenuto a Granblue Fantasy: Versus: l’ultima combattente a scendere sul ring è stata l’alchimista Cagliostro.

