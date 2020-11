Yakuza: annunciata una trasmissione per i 15 anni della serie

SEGA ha annunciato che l’8 dicembre si terrà una trasmissione speciale, tutta dedicata ai 15 anni della serie Yakuza. Saranno presenti ospiti fondamentali per la storia della serie, come il general director Toshihiro Nagoshi e il chief producer Masayoshi Yokoyama, oltre ovviamente al doppiatore di Kazuma e a quello di Ichiban, protagonista dell’ultimo capitolo della serie. Se vi aspettate che si tratti solamente di vuota celebrazione, potreste essere nel torto: SEGA ha infatti chiarito che nel corso della trasmissione non si rifletterà solo sul passato della serie, ma saranno anche rivelati dettagli sul suo futuro. Non è improbabile il Ryu Ga Gotoku Studio abbia già le idee chiare su un potenziale successore di Yakuza: Like a Dragon, ma tenete che potrebbero non mancare novità anche sull‘adattamento live action di Yakuza.

Per chi non ha problemi a seguire il nipponico idioma, la trasmissione si terrà martedì 8 dicembre dalle 12:00 alle 14:00 ora locale, e potrete seguirla su YouTube. Tutti gli altri troveranno le novità sulle nostre pagine.