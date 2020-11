Katamari Damacy Reroll ora disponibile su PS4 e Xbox One

Bandai Namco lo aveva promesso, e ha mantenuto la sua parola: Katamari Damacy Reroll è ora disponibile anche su PS4 e Xbox One. E se volete sapere quali particolarissime avventure attendono il principino e le sue sfere Katamari, Bandai ha preparato un nuovo trailer apposta per voi.

La missione del Principe, in Katamari Damacy Reroll, è tutt’altro che di secondaria importanza: il Re del Cielo ha infatti accidentalmente fatto svanire tutte le stelle, e toccherà al nostro protagonista porre rimedio alla cosa… raccattando quanta più spazzatura possibile. In questa riproposizione del primo titolo della serie, la grafica è stata rinnovata per essere più al passo con i tempi, e permettervi di non distrarvi neanche un secondo mentre ascoltate la rilassante colonna sonora composta da artisti jazz e funk.