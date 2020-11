Cyberpunk 2077: rivelati i requisiti hardware aggiornati

CD Projekt RED ha rivelato i requisiti hardware per Cyberpunk 2077. La compagnia polacca ha specificato che si tratta della versione “aggiornata”; noi speriamo si tratti anche di quella definitiva. La tabella, questa volta, include anche i settaggi più elevati, con una sezione a parte per il Ray Tracing. Prevedibilmente, per poter usufruire di questa funzionalità sarà necessario avere una scheda Nvidia, e in particolare per le impostazioni più elevate sarà necessaria una serie 3000 (nell’improbabile eventualità che siate riusciti a procurarvene una). Insomma, il 4K con Ray Tracing e a frame rate alti non sarà certo alla portata di tutti.

Chi invece punta a perfomance molto più budget sarà contento di sapere che Cyberpunk 2077 avrà requisiti minimi molto generosi: confermando quanto riportato in precedenza, una GTX 780 / RX 480 e un i5-3570k / FX-8310 saranno sufficienti per potersi avventurare fra le vie al neon di Night City. Una cosa che non dovrebbe sorprendere, se si considera che Cyberpunk 2077 uscirà anche su console di (ormai) scorsa generazione. Viene confermato anche lo spazio su disco occupato, che invece questo sì, è incredibilmente moderato: appena 70 GB, indipendentemente dalla qualità richiesta (magia nera, pensiamo noi). CD Projekt RED suggerisce anche di installare il gioco su SSD, quindi tenetelo a mente.