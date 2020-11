Horizon Zero Dawn arriverà su GOG, avrà pieno supporto a Galaxy 2.0

Sembra che Sony non intenda perdersi nessuna tappa per quanto riguarda Horizon Zero Dawn su PC. L’open world di Guerrilla, completo di tutti i DLC, arriverà infatti anche su GOG.com il 24 novembre; come da tradizione dello store digitale, questa versione sarà priva di DRM. Particolarità di Horizon Zero Dawn sarà anche la sua completa implementazione di tutte le funzionalità di GOG Galaxy 2.0, piattaforma che CD Projekt vuole porre come nuovo hub centrale per tutti i giocatori; permetterà, ad esempio, di acquistare anche giochi da altre piattaforme.

Le avventure di Aloy erano già arrivate su PC nel mese di agosto, ed erano andate incontro a un ottimo successo di pubblico. Speriamo che questi passi intrapresi da Sony con uno dei suoi titoli di punta facciano da preludio per l’arrivo di altri titoli first party su PC.