The Last of Us: arriva la conferma di HBO alla serie TV

Che HBO stesse lavorando a una serie TV su The Last of Us si sapeva già da qualche mese, e visto il successo ottenuto dai videogiochi l’ipotesi che l’emittente decidesse di tornare sui propri passi non era molto realisitica. Ma in questo anno ricolmo d’incertezze, le conferme fanno sempre piacere: come segnalato da Variety, HBO ha ordinato ufficialmente la prima stagione della serie su The Last of Us. Rimanendo fedele a quanto già rivelato in precedenza, la serie TV seguirà gli eventi del primo capitolo della saga, e vedrà Neil Druckmann nel ruolo di scrittore, coadiuvato da Craig Mazin, già noto per il suo lavoro sull’acclamata serie Chernobyl.

Ovviamente, anche Sony avrà il suo ruolo all’interno della produzione, nel quale figureranno anche membri di PlayStation Productions. Ancora sconosciuti i dettagli sul cast, invece, così come ogni indicazione di una potenziale data di lancio.