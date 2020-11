Titanfall: lo sparatutto di Respawn arriva a sorpresa su Steam

No, non ci siamo accorti in terribile ritardo di qualcosa successo già un paio di mesi fa. Quello di cui stiamo parlando è infatti il primo Titanfall, arrivato quasi in sordina sul negozio digitale di Valve. Ovviamente, la sordina non è durata poi molto, visto l’amore che i due sparatutto con i robottoni di Respawn Entertainment sono riusciti a generare nel loro pubblico, e non ci è quindi voluto poi molto prima che la notizia si diffondesse.

Sfortunatamente, a giudicare dalle recensioni su Steam, sembra che al momento Titanfall – che, ricordiamo, è un titolo esclusivamente multiplayer – soffra di numerose magagne tecniche. Se siete interessati a provarlo, potrebbe essere il caso di aspettare qualche patch di correzione prima di avviarlo. Noi intanto continuiamo ad attendere indefessamente, e a dispetto di tutte le prove del contrario, un terzo capitolo della serie.