Red Dead Redemption: The Outlaws Collection potrebbe essere un falso

Nel corso dell’ultima giornata ha suscitato un discreto scalpore la notizia di una possibile Red Dead Redemption: The Outlaws Collection in sviluppo da parte di Rockstar. La novità ha prevedibilmente suscitato l’interesse di molti appassionati, visto che la collezione avrebbe raccolto i due Red Dead Redemption in una versione aggiornata e adattata alle nuove console. Il fatto che le immagini mostravano la pagina Amazon del titolo ha contribuito a fornire una certa aura di credibilità al rumor; ma sembra che l’immagine in questione potrebbe essere la semplice invenzione di qualche burlone.

A segnalare la cosa è stato in particolare Zack Zwiezen, editor presso Kotaku, che ha sottolineato numerosi indizi che fanno pensare si tratti di un piuttosto sbrigativo – ma adguatamente convincente, visto il risalto avuto – lavoro di editing grafico. La sua non è stata una voce unica, però, dato che altri utenti di Twitter non hanno mancato di segnalare incongruenze nell’immagine: come, ad esempio, il fatto che la data di lancio segnata è il 31 dicembre 2021, ma quella entro cui la restituzione del prodotto è possibile è il 31 gennaio 2021. Insomma, se speravate di potervi godere Red Dead Redemption con tutta la potenza dell’hardware next-gen, sembra altamente probabile che la Outlaws Collection non sarà la risposta ai vostri sogni.