Cyberpunk 2077: trafugate alcune copie PS4, occhio agli spoiler

Fate molta attenzione in queste settimane che ci separano dalla release ufficiale di Cyberpunk 2077 dal momento che alcune copie del gioco in formato PS4 sono già in circolazione.

Come segnalato su Reddit, diverse persone sono riuscite a mettere le mani sull’attesissimo gioco di ruolo targato CD Projekt RED con largo anticipo. Inutile dire che i filmati di gameplay si stanno già moltiplicando, quindi prestate molta attenzione se state cercando di evitare qualsivoglia tipo di spoiler. Da notare, inoltre, che queste copie trafugate sono prive della patch day one, a cui lo studio polacco sta ancora lavorando: l’aggiornamento è infatti la causa dell’ultimo rinvio che ha spinto l’uscita di Cyberpunk 2077 al prossimo 10 dicembre.

I prossimi venti giorni saranno molto lunghi, soprattutto considerando che il pericolo di imbattersi in spoiler sarà sempre dietro l’angolo.

