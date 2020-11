Tetsuya Mizuguchi ed Enhance al lavoro su un nuovo progetto

Dopo aver portato a termine i lavori di Tetris Effect: Connected, disponibile da qualche giorno su PC e console Xbox, Tetsuya Mitzuguchi e lo studio di sviluppo Enhance sono pronti per dare il via a un nuovo progetto.

Rispondendo a un tweet di un fan che ha ricordato il diciannovesimo anniversario di Rez, Mizuguchi fa sapere che la prossima sarà una nuova avventura sinestetica, la specialità del game designer giapponese.

Va da sé che non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la prossima opera di un autore che ha sempre sperimentato con le nuove tecnologie, chissà che non tiri fuori dal cilindro un videogioco in grado di sfruttare al massimo le qualità del DualSense di PS5, per esempio.

