Dead Cells: in arrivo un nuovo aggiornamento gratuito a dicembre

Dopo mesi di silenzio radio, i ragazzi di Motion Twin sono tornati a discutere di Dead Cells rendendo noti i piani per un futuro aggiornamento gratuito che dovrebbe vedere la luce a dicembre.

Intervenendo sulla community di Steam, gli sviluppatori francesi hanno delineato le novità in arrivo col prossimo update: tra queste citiamo una nuova arma, un nemico inedito e diverse skin aggiuntive. Motion Twin ha in serbo anche qualche altra sorpresa che però non può ancora diffondere.

L’aggiornamento dovrebbe arrivare prima di Natale, intorno alla metà del prossimo mese.

Condividi con gli amici Inviare