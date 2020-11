Balan Wonderworld: pubblicati due trailer e diversi screenshot

Square Enix ha pubblicato ben due trailer che illustrano altrettanti mondi di Balan Wonderworld, il nuovo platform 3D dei creatori di Sonic the Hedgehog e Nights into Dreams.

Il primo di questi ci mostra il capitolo 2 intitolato “Il delfino e la sommozzatrice”: qui ci avventureremo nel mondo di Fiona, una sommozzatrice che ama i delfini. Questo livello nato dal cuore di Fiona riflette la bellezza dell’oceano visto dai suoi occhi. Coralli e conchiglie giacciono sul fondo di edifici che assomigliano a delle rovine antiche. Molti dei costumi del secondo capitolo sono ispirati alle creature marine, offrendo poteri unici al nostro personaggio.

Il secondo trailer è invece dedicato al terzo capitolo, “La ragazza che va matta per gli insetti”. In questo caso vivremo nel mondo di Yuri Brand, una ragazza a cui piacciono molto gli insetti. Per questo i suoi compagni di classe le lasciano il compito di badare agli insetti da sola, cosa di cui si dovrebbero occupare tutti dopo le lezioni. Il mondo nato dal cuore di Yuri è una foresta abitata da insetti di tutti i tipi. È possibile trovare anche libri, strumenti scientifici e altro materiale scolastico tra le fronde. In questo caso i costumi sono ispirati ai coleotteri.

Balan Wonderworld, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 26 marzo 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.