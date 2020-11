Cyberpunk 2077: il ray tracing per le schede AMD arriverà dopo il lancio

Dopo la diffusione dei requisiti hardware aggiornati necessari a far girare Cyberpunk 2077 su PC, in molti si sono chiesti se il ray tracing sarà disponibile anche per i possessori di schede video AMD.

Purtroppo al momento tale feature sarà ad esclusivo appannaggio degli utenti con GPU Nvidia, come confermato da Marcin Momot. Tuttavia, lo stesso esponente di CD Projekt RED ha fatto sapere via Twitter che il team sta lavorando a stretto contatto con AMD per ovviare quanto prima a questa mancanza. Chiunque possieda una scheda video AMD compatibile, infatti, potrà abilitare il ray tracing su Cyberpunk 2077 in un non meglio specificato periodo post-lancio.

