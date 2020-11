Marvel's Spider-Man: è ora possibile trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Dopo qualche giorno di attesa, è ora finalmente possibile trasferire i salvataggi dalla versione PS4 di Marvel’s Spider-Man alla controparte rimasterizzata per PS5.

Insomniac Games ha infatti aggiornato il gioco affinché sia possibile importare i progressi del gioco originale nella remaster, tuttavia questo processo non è automatico. Lo studio ha fatto sapere via Twitter che i file devono essere esportati tramite l’apposita funzione presente all’interno del gioco per PS4, dopodiché questi potranno essere utilizzati nella versione per PS5. Come conseguenza del trasferimento, tutti i trofei sbloccati su PS4 verranno automaticamente sbloccati anche su PS5.

Condividi con gli amici Inviare