DIRT 5: una patch risolverà i problemi con la modalità 120 Hz su Series X

Con l’arrivo delle nuove console, non dubitiamo che molti dei nostri lettori si siano fiondati prima possibile a provare in prima persona i tanti miglioramenti prestazionali promessi. Uno dei titoli a volersi assicurare che i fan della next-gen non restassero delusi è stato DIRT 5, che già prima del lancio aveva mostrato cosa aspettarsi dal futuro del racing di Codemasters. Sembra però che la modalità performance – quella che assicura fino a 120 fps – abbia incontrato qualche problemino, apparso in particolare nell’analisi tecnica di Digital Foundry.

A chiarire la questione è intervenuto David Springate di Codemaster, che ha chiarito come i problemi riscontrati nel corso dell’analisi saranno sistemati a breve e che, per la gioia degli appassionati di fotografia digitale, questo malanno non si presenta nel corso della photo mode.