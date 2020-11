The World Ends With You: la serie animata arriverà nell'aprile 2021

Nel corso delle ultime ore l’account Twitter della serie animata di The World Ends With You si è dato parecchio da fare. Tanto per cominciare, è stato rivelato il mese a partire dal quale l’anime sarà disponibile, e cioè l’aprile 2021. Particolarmente succulento anche il nuovo trailer, che vede i protagonisti alle prese con una serie di avversari, fra cui possiamo notare anche alcuni dei Reaper.

Proprio ai Reaper – amministratori del gioco in cui si è ritrovato il protagonista Neku – è dedicato un artwork mostrato sempre dal profilo Twitter, che già che c’era ha anche rivelato l’apertura della serie animata, intitolata Teenage City Riot e interpretata dalla band ALI; potete ascoltarla nel trailer sopra. Ricordiamo che, oltre alla serie animata, altre novità bollono in pentola per quanto riguarda The World Ends With You: allo scadere del conto alla rovescia iniziato qualche giorno fa mancano infatti solo poche ore.