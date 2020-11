Del fatto che Star Wars: Squadrons fosse andato davvero bene a livello di vendite qualche indizio incriminante già c’era; in particolar modo, il fatto che a dispetto delle promesse di Electronic Arts che non ci sarebbe stato nessun contenuto post lancio, questo contenuto è poi in realtà arrivato. I dati riportati da SuperData non fanno altro che confermare la cosa con la solida certezza dei numeri. A quanto pare, nel solo mese di ottobre Star Wars: Squadrons avrebbe infatti venduto 1,1 milioni di copie, una cifra notevole se si tiene conto del fatto che i simulatori di combattimenti spaziali, anche se arcade come lo è il titolo Motive, sono un titolo relativamente di nicchia.

Particolarmente notevole il fatto che questi dati di vendita abbiano superato quelli di Star Wars: Battlefront II, titolo prodotto da uno sviluppatore dal nome ben più pesante e rivolto a un pubblico molto più ampio. Anche se in termini di ricavi quest’ultimo ha sicuramente ricevuto incassi maggiori, visto il prezzo base di 39,99€ di Squadrons, si tratta comunque di un’ulteriore testimonianza dell’ottimo lavoro compiuto da Motive.