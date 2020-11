Con la presentazione delle nuove schede video di Nvidia e AMD, in aggiunta alla nuova serie di processori basati su architettura Zen3, siamo sicuri che molti dei più appassionati stanno iniziando a riflettere sull’adeguatezza del proprio alimentatore. Ebbene, sembra che Thermaltake abbia la risposta definitiva a tutti i vostri problemi di alimentazione: il suo Toughpower TF1 Fully Modular 1550W Titanium non vi lascerà sicuramente mai a secco, ed è la scelta perfetta per chi, oltre a volere un computer che sia l’invidia di tutti giocatori nel raggio di qualche centinaio di chilometri, non disdegna di dilettarsi con l’overclocking.

Il Toughpower TF1 è certificato 80 Plus Titanium, il che significa che ha un’efficienza che va oltre il 90%, e una transient response inferiore all’1% a 12V e del 5% a 3.3V. Questo alimentatore presenta anche protocolli di sicurezza specifici per proteggere gli hard disk dai rischi dovuti all’overclocking e, giusto per stare sicuri, dieci anni di garanzia. Ancora non è stato reso noto il prezzo a cui potremo accaparrarci questo top gamma degli alimentatori modulari; ma gli altri prodotti della serie Toughpower possono essere un buon termine di paragone.