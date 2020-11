MSI presenta la linea di schede video SUPRIM

Se siete giocatori accaniti, sicuramente saprete della nuova serie 3000 di Nvidia, e di come presenta il salto generazionale più impressionante degli ultimi anni. Altrettanto probabilmente, non siete riusciti ad accapparrarvene una quando sono state rese disponibili; e forse questa pausa vi ha indotto a pensare che, effettivamente, una semplice serie 3000 non è abbastanza per voi. Se volete qualcosa di più dalla vostra scheda video, MSI potrebbe avere la risposta giusta per voi: la compagnia ha infatti da poco presentato la sua linea di schede video SUPRIM.

“Acciderbolina, ma cos’è SUPRIM?” direte voi. Presto detto: è il risultato di anni di ricerca e di sviluppo da parte degli ingegneri MSI, combinati con la rivoluzionaria architettura delle serie 3000 di Nvidia. Il nuovissimo sistema di dissipazione TRI FROZR 2S manterrà la temperature sotto controllo anche nelle situazioni più intense, assicurando al contempo la silenziosità della scheda e prestazioni di gioco ineguagliabili. Ovviamente, anche l’occhio vuole la sua parte, e MSI lo sa bene: le sue schede video SUPRIM presentano un look moderno, con una scocca in alluminio lucidato e l’imprescindibile illuminazione RGB.

Oltre alla scheda grafica, nelle confezioni delle SUPRIM potrete trovare anche un tappetino Limited Edition e una staffa di supporto per la scheda. Lato software, non dimenticatevi le utility messe a disposizione da Dragon Center, Frozr AI Cooling e naturalmente MSI Afterburner. Le schede SUPRIM saranno disponibili a partire da dicembre 2020, in tre modelli:

GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G: €1919

GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G: €939

GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G: €669