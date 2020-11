NEO: The World Ends With You annunciato da Square Enix

Il conto alla rovescia è terminato, e con esso è arrivato l’annuncio tanto atteso. Square Enix ha infatti presentato NEO: The World Ends With You, action rpg che ci vedrà destreggiarsi nel misterioso Reaper’s Game. Il protagonista non sarà lo stesso Neku dell’originale, ma un giovanotto di nome Rindo, che dovrà lottare per la sopravvivenza fra le vie di Shibuya.

Non dubitiamo che anche in questo capitolo della serie dovremo scontrarci, oltre che con gli irritanti Noise, anche con i ben più potenti Reaper. NEO: The World Ends With You, del quale è stato presentato anche il sito ufficiale, sarà disponibile a partire dall’estate 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.