Veterani di Ubisoft e Bioware fondano Yellow Brick Games

Un nuovo studio è nato in quel di Quebec City: si tratta di Yellow Brick Games, nuova realtà che riunisce sotto di sè alcuni nomi noti nell’industria, provienienti da Ubisoft, Bioware, Electronic Arts e Activision Blizzard. Particolarmente intrigante è la presenza all’interno di questo nuovo team di Mike Laidlaw, noto per essere stato il creative director di Dragon Age; presso Yellow Brick, Laidlaw ricoprirà il ruolo di chief creative officer.

Il nuovo studio, che al momento conta quindici dipendenti, sottolinea l’importanza che dà al “work/life balance”, perché “crediamo che team soddisfatti producano contenuti migliori”; una dichiarazione che sembra voler remare contro a quelle che, purtroppo, sembrano invece tendenze radicate nell’industria. Per quanto riguarda i giochi a cui lavoreranno, molto poco è stato reso noto al di là dell’intenzione di creare nuove IP che siano originali e innovative nel gameplay. Pare, inoltre, che i titoli a cui lavorerà Yellow Brick Games saranno dei “Triple-I” – terminologia utilizzata per indicare progetti indipendenti ad alto valore di produzione come, ad esempio, Hellblade: Senua’s Sacrifice.