PLAYMOBIL lancia la sua linea di prodotti di Ritorno al Futuro

Non è solo l’idraulico italiano a compiere 35 anni in questo 2020 ricco di sorprese. Nel lontano 1985 usciva infatti anche il primo capitolo della trilogia di Ritorno al Futuro, serie di film che non ha mai cessato di essere amata anche a distanza di decenni. Grande Giove, direbbe Doc Brown, come vola il tempo! Per celebrare adeguatamente questo compleanno, PLAYMOBIL ha deciso di produrre una serie di set da gioco tutti dedicati ai film di Robert Zemeckis.

Ovviamente, ruolo di primo piano nell’offerta PLAYMOBIL gioca la leggendaria DeLorean, parte del pacchetto Back to the Future. Disponibile al prezzo di 54,99€, oltre all’inconfondibile mezzo il set include anche Marty McFly, Doc Emmet Brown e il fedele Einstein, più una serie di accessori: skateboard e videocamera di Marty, contenitore di plutonio e telecomando remoto per la DeLorean. È disponibile anche un set che include i soli Marty e Doc Brown, con indosso i loro abiti del 1955 – perfetti per ricreare il ballo del liceo di Hill Valley.