Crusader Kings III: in arrivo il DLC Ruler Designer

Paradox Interactive ha annunciato che il DLC Ruler Designer arricchirà l’esperienza di Crusader Kings III a partire dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre.

Con questo contenuto aggiuntivo sarà possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco grazie alla possibilità di creare da zero il proprio regnante. Ciò significa che non solo sarà possibile modificare l’aspetto estetico del capo della dinastia, ma potremo anche andare a variare tutte le statistiche e i tratti del regnante. Da notare che in passato il DLC è sempre stato a pagamento, mentre questa volta Ruler Designer verrà distribuito gratuitamente.

Vi ricordiamo che Crusader Kings III (qui la nostra recensione) è disponibile su PC tramite Steam e Xbox Game Pass.