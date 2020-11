Hitman 3 su PC supporterà il ray tracing dopo il lancio

Mentre ci avviciniamo sempre di più all’uscita di Hitman 3, IO Interactive ha voluto delineare le principali feature della versione PC, tra cui spicca il supporto al ray tracing.

Stando a quanto riportato sul blog ufficiale della compagnia, però, questa feature non sarà disponibile al lancio, bensì verrà introdotta in uno degli aggiornamenti che seguiranno la release. Sul fronte delle caratteristiche disponibili già al lancio, invece, Hitman 3 potrà contare su una maggiore densità della folla, feature ad appannaggio degli utenti con CPU da 8 o più core, e sulla tecnica del Variable Rate Shading, utile per affidare calcoli specifici alla GPU.

Vi ricordiamo, infine, che Hitman 3 sarà disponibile non solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia dal 20 gennaio 2021. Su PS4 e PS5 includerà anche una modalità VR.

