The Last of Us: Parte 2 potrebbe ricevere un upgrade per PS5

The Last of Us: Parte 2, da molti considerato il canto del cigno della generazione che si è appena conclusa, potrebbe presto ottenere un vero e proprio upgrade per sfruttare al meglio l’hardware di PS5.

Secondo quanto riportato da GameSpot, un noto rivenditore statunitense ha aggiunto la dicitura “include l’upgrade next-gen” nella pagina del prodotto dell’opera targata Naughty Dog, lasciando intendere che l’aggiornamento sia ormai imminente. Nessuna notizia ufficiale da parte dello studio o da Sony, sia chiaro, ma non è da escludere che gli sviluppatori stiano lavorando a un upgrade.

Da notare, inoltre, che The Last of Us: Parte 2 già sfrutta alcune delle feature di PS5, garantendo agli utenti tempi di caricamento ridotti e frame rate più stabile, oltre a utilizzare anche le funzionalità del controller DualSense, come i grilletti adattivi e i feedback aptici.

Condividi con gli amici Inviare