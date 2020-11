Lara Croft torna su mobile con Tomb Raider Reloaded

A quanto pare Lara Croft è di nuovo in azione, questa volta su mobile: Square Enix ha infatti appena annunciato Tomb Raider Reloaded, un action adventure per dispositivi Android e iOS.

I dettagli sono ancora piuttosto scarsi, sappiamo solo che il gioco è co-sviluppato da Square Enix London ed Emerald City Games, e che sarà un titolo free-to-play. Inoltre, Tomb Raider Reloaded sarà disponibile nel corso del prossimo anno.

Chiaramente restiamo in attesa di saperne di più, ma per il momento accontentiamo del simpatico teaser trailer diffuso in concomitanza con l’annuncio.