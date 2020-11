Hyrule Warriors: L'Era della Calamità ha già piazzato oltre 3 milioni di copie

Sebbene siano passati pochi giorni dal lancio di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità (qui recensito dal nostro Danilo Dellafrana) per Nintendo Switch, il gioco è già riuscito a piazzare oltre 3 milioni di copie, contando sia le vendite fisiche che digitali.

La notizia è stata riportata sulle colonne di Famitsu (tradotta da Siliconera), dove leggiamo che L’Era della Calamità è immediatamente diventato il titolo del franchise Warriors più venduto di sempre. Altri episodi della saga hanno spesso superato il milione di unità vendute, sebbene ci siano voluti mesi affinché ciò accadesse. Per fare un confronto, il precedente Hyrule Warriors impiegò ben quattro mesi per superare quota un milione di copie vendute in tutto il mondo.

Da notare, infine, che come spesso accade queste cifre si riferiscono alle copie distribuite, e non quelle effettivamente vendute ai consumatori.

