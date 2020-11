World of Warcraft: l'espansione Shadowlands è disponibile da oggi

Cari giocatori di World of Warcraft, da oggi potete avventurarvi nelle Terretetre grazie all’arrivo di Shadowlands, l’ottava espansione del celebre MMORPG targato Blizzard Entertainment.

In World of Warcraft: Shadowlands, gli eroi dell’Orda e dell’Alleanza si ritroveranno faccia a faccia con i misteri della morte, in un viaggio che li condurrà attraverso i regni dell’aldilà. Lungo la strada, forgeranno un patto che cambierà il loro destino con una delle quattro Congreghe che governano le Terretetre, attingendo al loro potere ultraterreno per affrontare le forze del Carceriere, l’entità malvagia che domina nelle profondità della Fauce. La determinazione dei giocatori sarà messa a dura prova, mentre cercheranno di salvare le anime perdute dall’occhio attento del Carceriere e si avventureranno nei labirintici corridoi di Torgast, Torre dei Dannati, dove ad attenderli troveranno orrori imprigionati da tempo e ricompense leggendarie.

“Shadowlands porta i giocatori di WoW in una parte dell’universo di Warcraft in cui non hanno mai messo piede prima d’ora, e dà loro l’opportunità di plasmare i destini dei propri personaggi in modi completamente nuovi,” ha dichiarato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. “Che decidano di approfondire ogni sfaccettatura della Congrega scelta o vogliano crearsi un equipaggiamento leggendario nella Torre dei Dannati, non vediamo l’ora che i giocatori scoprano le esperienze che li attendono nell’aldilà.“