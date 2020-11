Heroes of the Storm: Hogger sarà il prossimo eroe a unirsi al Nexus

I tweet degli scorsi giorni avevano dato indicazioni di una sua prossima venuta, e ora è giunta la conferma: lo gnoll Hogger, anche noto come Boccalarga nella versione italiana, sarà il prossimo eroe a scendere sui campi di battaglia di Heroes of the Storm. Il temuto nemico di World of Warcraft, e carta molto apprezzata dai giocatori della modalità Arena su Hearthstone, non poteva certo lasciarsi scappare l’occasione di malmenare un po’ di eroi del Nexus, dove scenderà nel ruolo di Combattente.

Caratteristica interessante di Hogger è il suo tratto, che all’attivazione lancia un Grosso Bottino, che come possiamo vedere funge da ostacolo sul terreno, offrendo un’ottima sinergia con le altre abilità dello gnoll. Sarà anche interessante vede i modi in cui potrà essere sfruttato da altri eroi; non dubitiamo, per esempio, che Hanzo o Qhira potrebbero apprezzare molto la capacità di Hogger di creare ostacoli a comando.

A quanto pare, inoltre, Hogger non utilizzerà il mana, sfruttando invece la meccanica della Rabbia, generata subendo o infliggendo danni, per ridurre il tempo di ricarica delle sue abilità. Hogger è già disponibile sul Public Test Realm e arriverà il 30 novembre sul client base, assieme alla conclusione della stagione classificata. Se volete leggere le patch notes, complete di abilità e talenti del nuovo eroe, le potete trovare qui.