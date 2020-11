League of Legends: rivelate le abilità di Rell, la Vergine di Ferro

Riot Games ha rivelato le abilità del prossimo campione di League of Legends, e cioè Rell, la Vergine di Ferro. Questo nuovo campione ricoprirà il duplice ruolo di tank e di eroe di supporto, una combinazione non particolarmente frequente in termini di design (certo, poi bisognerà vedere come la utilizzeranno i giocatori). Rell proviene da Noxus e, un po’ come tutti i personaggi di quel continente, c’è dell’oscurità nel suo passato: il suo potere della ferromanzia la rende infatti perfetta per contrastare la minaccia portata da Mordekaiser, e questo ha significato trasformare la giovane in un’arma perfetta – a scapito del potere magico di molti suoi coetanei, trasferito su Rell tramite dei dolorosi sigilli arcani.

Oltre a poter trasformare la sua metallica cavalcatura in un’improvvisata quanto efficace armatura, e ad assorbire le resistenze dei nemici rendendole sue, Rell potrà anche usare una sua abilità per legarsi a un alleato, aumentandone Armatura e Resistenza Magica e, riattivando l’abilità, stordire tutti i nemici fra lei e l’alleato; un’abilità non troppo dissimile da quella che Karma aveva prima del suo rework. Per quanto riguarda la sua abilità finale, Rell potrà attirare verso di sè tutti nemici vicini per qualche secondo. Potere che, non dubitiamo, sarà molto apprezzato dai nostri compagni che necessitano di essere salvati da qualche minaccia troppo appiccicosa, o per impedire a campioni nemici di sfuggire al volere di Noxus.

Rell arriverà su League of Legends con la patch 10.25, e ovviamente non mancherà di suoi aspetti dedicati.