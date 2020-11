DARQ: Complete Edition arriverà ad inizio dicembre su PC e console

Dell’arrivo di un’edizione completa dell’inquietante puzzle bidimensionale DARQ avevamo già parlato qualche tempo fa. Oggi, però, DARQ: Complete Edition ha anche un giorno di lancio, previsto per il 4 dicembre 2020, come rivelato dall’ultimo trailer rilasciato da Unfold Games.

Il titolo arriverà sia su console che su PC; il prezzo di quest’ultima versione è di 19,99€, sia su Steam che su GOG, quindi è legittimo immaginare che anche su PlayStation 4 e Xbox One il prezzo sarà simile. DARQ: Complete Edition, che include i DLC The Tower e The Crypt, arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a inizio 2021; chi già possiede il gioco su PS4 e Xbox One potrà fare il passaggio di generazione gratuito.