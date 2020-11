ByteDance, creatore di TikTok, si lancia nel mondo dei videogiochi

Non è certo un mistero che, nell’ultimo anno, l’app TikTok abbia conosciuto un successo straordinario. Milioni di utenti sono stati catturati dalla struttura della piattaforma, che permette di creare e condividere breve video; e con il sucessso di utenza per ByteDance è ovviamente arrivato anche quello monetario. E come segnalato dal South China Morning Post, sembra che la società cinese abbia intenzione di reinvestire almeno parzialmente questo successo nel campo dei videogiochi. Duplice l’iniziativa di ByteDance, che ha creato la sua piattaforma per la vendita di giochi – il negozio digitale Danjuan Games – e un ramo di publishing incentrato sui giochi indie, dal nome Pixmain.

Com’è prevedibile visto il background di ByteDance, il focus sarà principalmente rivolto ai giochi per smartphone. Dei cinque giochi in via di sviluppo, tre arriveranno però anche su PC, mentre Grimvalor è già disponibile su Nintendo Switch.