Hitman 3 porterà l'Agente 47 in Cina, a Chongqing

Dev’essere un lavoro mica male quello dell’assassino, secondari dilemmi etici a parte. Le missioni che il nostro caro Agente 47 si trova a intraprendere lo portano infatti a girare un po’ per tutto il mondo, e sembra che in Hitman 3 le sue peregrinazioni lo porteranno in Cina. IO Interactive ha infatti da poco rivelato, con un nuovo video, l’ambientazione di Chongqing.

Oltre a dare un primo assaggio di quello che ci potrà aspettare nel canton cinese, il video svela anche qualche dettaglio sul processo di sviluppo e creazione della mappa, e ci dà qualche anticipazione su quello che ci potremo aspettare dal punto di vista tenico. IO Interactive non fa menzione del Ray Tracing, ma dobbiamo ammettere che i riflessi dovuti alla pioggia e alle pozzanghere sembrano davvero efficaci. E siamo sicuri che lo saranno ancora di più in VR.

Hitman 3 arriverà a gennaio 2021, ma sapevate che IO Interactive ha in cantiere anche un gioco dedicato a 007? Sapevatelo.