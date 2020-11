Chronos: Before the Ashes, nuovo trailer dedicato al prequel di Remnant

Dopo un primo trailer che, ad essere onesti, non spiegava proprio benissimo in cosa consistesse Chronos: Before the Ashes, THQ Nordic ha deciso di aggiustare il tiro e di produrre un explanation trailer, un video che ci spieghi un po’ più nel dettaglio in cosa consiste questo prequel di Remnant: From the Ashes e come funzionano le sue meccaniche temporali.

Per chi ha giocato Remnant: From the Ashes, non mancano certo le viste familiari: molti avranno riconosciuto le tradizionali sale delle Ward, ma sembra che ci troveremo anche a viaggiare e combattere in nuove zone. Al centro del gioco ci sarà infatti l’esplorazione del Labyrinth, luogo che – manco a dirlo – è irto di pericoli di tutti i tipi. A differenza di Remnant, pare proprio che questo titolo sarà incentrato sul combattimento corpo a corpo.

Particolarità del gioco è il fatto che ogni morte porterà il nostro personaggio ad invecchiare – ma non sarà un invecchiamento puramente estetico, dato che l’età ha le sue conseguenze. Non sappiamo ancora una volta cosa succederà se dovessimo invecchiare troppo, il che visto il rateo di morti/ora di chi scrive, è francamente una buona notizia. Chronos: Before the Ashes arriverà su Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia a partire dal primo dicembre. Ricordiamo, infine, che questo è un rifacimento dell’originale per Oculus Rift.