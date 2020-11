Annunciato Total War Battles: Warhammer, sarà un titolo mobile

Se avete mai sognato di poter avere le epiche battaglie di Total War Warhammer nel palmo della vostra mano, buone notizie per voi. SEGA e NetEase hanno infatti appena annunciato Total War Battles: Warhammer, che arriverà sia su piattaforme Android che iOS.

Al di là di ciò che si può vedere nel video di presentazione, le informazioni su questo nuovo titolo sono relativamente limitate. il sito ufficiale sottolinea come potremo aspettarci una riproduzione del classico gameplay di Total War, con il suo misto di strategico a turni e di battaglie in tempo reale. Non è ancora dato sapere quando il gioco sarà reso disponibile, anche se viene anticipato che potremo presto accedere alla closed beta. Allo stesso modo, anche i requisiti hardware di Total War Battles: Warhammer saranno resi noti prossimamente.