Cyberpunk 2077: ecco il gameplay su PS5 e PS4 Pro

Come promesso, dopo aver rilasciato un video di gameplay su Xbox Series X e One X, CD Projekt RED ha anche rivelato cosa potremo aspettarci da Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Ricordiamo che sulle console next-gen il gioco gira in modalità retrocompatibile: l’aggiornamento per le specifiche tecniche dedicate all’hardware di prossima generazione arriverà dopo il lancio del gioco.

Niente Johnny Silverhand, stavolta: questo gameplay di Cyberpunk 2077 si concentra principalmente sulle parte iniziali del background da Nomade, che ci vede impegnati ad attraversare il confine in compagna di Jackie, per poi ritrovarci fra le vie di Night City e – immancabilmente – coinvolti in una sparatoria.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre. Ricordiamo che chi acquisterà il gioco su PlayStation 4 e Xbox One potrà effettuare l’aggiornamento gratuito alle console di prossima generazione.