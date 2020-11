Immortals Fenyx Rising: ecco il trailer d'animazione completo

Dopo i tre teaser pubblicati nelle scorse ore, Ubisoft ha diffuso il trailer d’animazione completo dedicato a Immortals Fenyx Rising, nuovo action adventure sviluppato dagli autori di Assassin’s Creed Odyssey.

Il video ha come protagonista la giovane Fenyx mentre affronta le creature mitologiche più disparate: un minotauro, un ciclope e una chimera, il tutto sulle note di “How you like mi now?” dei The Heavy.

Vi ricordiamo, infine, che Immortals Fenyx Rising arriverà il prossimo 3 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Nintendo Switch.