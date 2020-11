Red Dead Online diventa standalone, annunciati prezzo e data di uscita

È ufficiale: Red Dead Online diventa un’esperienza ludica standalone. Tra pochi giorni, infatti, sarà possibile acquistare soltanto la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, permettendo così agli interessati di lanciarsi immediatamente nel mondo persistente di Rockstar senza dover comprare il gioco nella sua interezza.

Red Dead Online sarà disponibile come versione a sé stante dal prossimo 1 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Da notare che non si tratterà di un’esperienza free-to-play: il prezzo ufficiale è infatti pari a € 19,99, tuttavia fino al 15 febbraio 2021 potrà essere acquistato al prezzo promozionale di € 4,99.

Segnaliamo, infine, che per giocare su console è necessaria una sottoscrizione ai servizi PlayStation Plus o Xbox Live Gold, a seconda della piattaforma di preferenza.

