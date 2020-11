Martha is Dead uscirà anche sulle console PlayStation

L’horror psicologico Martha is Dead sarà disponibile anche sulle console PlayStation, dunque su PS4 e PS5: lo hanno annunciato il publisher Wired Productions e gli sviluppatori di LKA.

Svilluppato dal team italiano che ha realizzato The Town of Light, Martha is Dead è un thriller ambientato nelle campagne toscane a sud della Linea Gotica, nella Seconda Guerra Mondiale, durante la ritirata dell’esercito tedesco e l’avanzata degli alleati. Qui una morte improvvisa e la violenza della guerra spezzeranno il già precario equilibrio di Giulia lasciando un profondo segno nella sua vita.

Martha is Dead sarà dunque disponibile nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.