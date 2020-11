A Total War Saga: Troy si arricchisce con il multiplayer

Dopo mesi di attesa, Creative Assembly sta per introdurre il multiplayer in A Total War Saga: Troy, sebbene in versione beta.

Il gioco si aggiornerà gratuitamente domani, giovedì 26 novembre, introducendo diverse modalità di gioco multiplayer, sia cooperativo che competitivo. Tra queste spiccano le consuete battaglia in tempo reale con supporto fino a un massimo di 8 giocatori, e la campagna che può essere finalmente affrontata con altri giocatori in carne e ossa, provando così a ovviare ai numerosi problemi di cui soffre l’intelligenza artificiale (e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione).