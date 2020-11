The Medium: un nuovo trailer svela un personaggio inedito

Bloober Team ha confezionato un nuovo trailer di The Medium che rivela un personaggio inedito, sebbene ancora avvolto in un impenetrabile alone di mistero.

Non sappiamo molto di questo nuovo personaggio, se non che difficilmente ha buone intenzioni nei confronti della protagonista Marianne, e che è interpretato da Marcin Dorociński, attore polacco noto per la sua performance nella mini-serie Netflix La Regina degli Scacchi.

Vi ricordiamo che, dopo il recente rinvio, The Medium uscirà su PC e Xbox Series X|S il prossimo 28 gennaio 2021.