Remnant: From the Ashes, disponibile la Complete Edition con tutti i DLC

Nel celebrare il raggiungimento delle 2,5 milioni di copie vendute per l’intero franchise, Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno pubblicato la Complete Edition di Remnant: From the Ashes, accompagnando il lancio con un trailer che racchiude i principali pareri della stampa specializzata (compreso il nostro).

“L’intero team è stato travolto dalla strepitosa accoglienza per Remnant: From the Ashes,” ha detto David Adams, presidente di Gunfire Games. “Questo gioco è partito come un progetto di appassionati. Vederlo crescere e diventare un marchio epico, apprezzato da milioni di giocatori, è allo stesso tempo entusiasmante e toccante. Siamo grati alla nostra leale comunità di giocatori e fan per averci dato fiducia e aver sostenuto questo nuovo marchio.”

Remnant: From the Ashes – Complete Edition include il gioco base e le due espansioni: Swamps of Corsus e Subject 2923. Questa nuova edizione è disponibile per l’acquisto su tutte le piattaforme, dunque su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One.

Vi ricordiamo, infine, che a breve (il 1° dicembre) uscirà Chronos: Before the Ashes, prequel di Remnant originariamente pubblicato come titolo VR e ora in arrivo su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia.