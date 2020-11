Annunciato Gods Will Fall, nuovo action dark fantasy per PC e console

Vi manca mazzuolare in allegria qualche crudele divinità che tiene sotto scacco l’intera razza umana? Ebbene, il nuovissimo Gods Will Fall potrebbe fare proprio al caso vostro.

Ambientato in un brutale mondo dark fantasy, questo action sviluppato dallo studio inglese Clever Beans narra le gesta di un gruppo di guerrieri celtici impegnati a spezzare le catene che legano l’umanità agli dèi. Propensi alla crudeltà e alla sofferenza, chiedono di essere serviti con cieca adorazione attraverso un giuramento di fedeltà imposto a ogni uomo, donna e bambino. Chi non si sottomette alla volontà degli dèi perirà di una morte lenta e spietata. A noi il compito di recidere questa morsa insorgendo contro legioni di bestie orribili e servitori che dimorano in ciascuno dei regni infernali degli dei.

Pubblicato da Deep Silver, Gods Will Fall sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia il 29 gennaio 2021.